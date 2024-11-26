Трамп пообещал ввести пошлины на все товары из Мексики, Канады и КНР

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Избранный президент США Дональд Трамп обещал ввести пошлины в 25% на все товары из Мексики и Канады из-за нелегальной миграции и контрабанды наркотиков в страну. Об этом сообщает ТАСС.

"Все знают, что тысячи человек попадают (в США. – Прим. ред.) из Мексики и Канады, из-за чего преступность и наркотрафик достигли невиданных ранее показателей. <...> 20 января одним из моих первых указов станет подписание всех необходимых документов, чтобы взимать с Мексики и Канады тарифы в 25% на все поставляемые в США товары", – сообщил Трамп.

Кроме того, он также пообещал ввести дополнительные пошлины в 10% и на товары из Китая, заявив, что тарифы будут действовать, пока не решится проблема наркотрафика из КНР. По его словам, наркотики из Китая попадают в США в основном через Мексику.

Ранее Трамп рассказал в беседе с телеведущим Такером Карлсоном о своем желании "разъединить" РФ и КНР. По его мнению, действия президента США Джо Байдена стали причиной укрепления взаимоотношений России с Китаем.