Банкир Коган негативно оценил новые санкции США против РФ и назвал их "черным лебедем"

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Очередной пакет антироссийских санкций, веденных США, может оказаться очень болезненным для российского рубля. Об этом сообщает "Московский комсомолец", ссылаясь на слова инвестиционного банкира Евгения Когана.

Он объяснил, что ограничения затрагивают один из российских банков, через который Европа платила за поставки топлива. Введенный пакет санкций он назвал "черным лебедем", так как ожидается снижение доходов страны, что якобы окажет серьезное давление на национальную валюту.

В итоге курс доллара может достигнуть 105 рублей.

Ранее, 21 ноября, США внесли в очередной санкционный список около 100 физических и юридических лиц России. Под ограничения подпали Газпромбанк, "Итуруп", "Братский народный банк", "Центрокредит", "Банк Кремлевский".

Кроме того, под санкциями оказались зампреды Центробанка РФ Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин.