Песков заявил о невозможности полной блокировки России санкциями

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Такая страна, как Россия, не может быть полностью заблокирована западными санкциями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя рестрикции США в отношении Газпромбанка.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Москва обязательно найдет варианты решения из сложившейся ситуации для зарубежных покупателей газа. При этом Песков отметил, что, скорее всего, для этого потребуется время.

Об очередном пополнении санкционного списка США физическими и юридическими лицами России стало известно накануне. Под ограничения в том числе подпали Газпромбанк, "Итуруп", "Братский народный банк", "Центрокредит", "Банк Кремлевский".

В нем же оказались заместители председателя Центробанка России Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин, а также глава департамента Национальной платежной системы (НПС) ЦБ Алла Бакина.

До этого Песков подчеркивал, что Москва не ожидает изменений экономической риторики США в отношении России с приходом к власти избранного президентом Дональда Трампа на фоне слухов о том, что в западных финансовых структурах обсуждают возможность снятия санкций с РФ после победы республиканца.