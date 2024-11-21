21 ноября, 18:39Политика
США ввели санкции против 100 физических и юридических лиц РФ
Фото: 123RF/alexkich
США внесли в очередной санкционный список около 100 физических и юридических лиц России. Об этом американский Минфин сообщил на своем сайте.
Под ограничения в том числе подпали Газпромбанк, "Итуруп", "Братский народный банк", "Центрокредит", "Банк Кремлевский".
Также в санкционном списке – заместители председателя Центробанка России Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин и глава департамента Национальной платежной системы (НПС) ЦБ Алла Бакина.
Все активы компаний, подпавших под санкции, заблокированы на территории США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием.
Ранее Великобритания ввела санкции против российских молодежных организаций. Под рестрикции подпали детско-юношеское общественное движение "Юнармия" и центр военно-патриотического воспитания "Авангард" в подмосковном Одинцове.
Кроме того, санкции затронули министров образования Крыма и Запорожской области Валентину Лаврик и Елену Шапурову.