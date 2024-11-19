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Великобритания ввела санкции против российских молодежных организаций. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Под рестрикции подпали детско-юношеское общественное движение "Юнармия" и начальник его главного штаба Никита Нагорный, а также центр военное-патриотического воспитания "Авангард" в подмосковном Одинцове.

Кроме того, санкции затронули министров образования Крыма и Запорожской области Валентину Лаврик и Елену Шапурову.

Накануне ограничения, которые ввел Лондон, коснулись российского грузового судна Port Olya-3, иранского авиаперевозчика Iran Air и транспортной компании IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines). В Соединенном Королевстве утверждают, что судно Port Olya-3 якобы перевозило военные грузы из третьей страны в Россию.

При этом Великобритания сняла все санкции с бывшего вице-президента "Роснефти" Дидье Касимиро. Он больше не подпадает под заморозку активов или иных санкций в отношении трастовых услуг, которые распространялись на него с августа 2022 года.

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении трех судоходных компаний из России за якобы транспортировку иранского оружия и боеприпасов. Ограничения коснулись компаний "МГ-Флот", "ВТС-Брокер" и "А.Рапакс". По данным совета ЕС, суда якобы перевозят оружие и боеприпасы через Каспийское море для снабжения ВС РФ, сражающихся на Украине.

