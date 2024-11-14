Bloomberg: США хотят ввести санкции против РФ и КНДР в конце ноября

Фото: 123RF/alexkich

Вашингтон хочет предусмотреть новые санкционные меры в отношении РФ и КНДР в конце текущего месяца, пишет Bloomberg, ссылаясь на источник.

"США уже работают над принятием новых санкций против танкерного флота России и Северной Кореи", – сказал собеседник издания.

Также в ближайшие недели будет решаться вопрос о военной поддержке Украины, поскольку у Джо Байдена остается все меньше времени, сказано в материале.

Между тем администрация США считает, что военнослужащие КНДР уже начали принимать участие в боевых действиях против ВСУ в Курской области. Представитель Госдепа утверждает, что Россия обучила солдат КНДР артиллерийскому делу, использованию БПЛА и основным навыкам пехоты.

Владимир Путин, в свою очередь, говорил, что Москва и Пхеньян сами решат, будут ли они применять статью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в части оказания военной помощи. Глава государства сравнил это с Украиной, которая также планирует свою безопасность или с НАТО, или без.

