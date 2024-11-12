КНДР ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ

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КНДР ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Об этом со ссылкой на государственное радио "Голос Кореи" сообщает ТАСС.

Согласно заявлению, лидер КНДР Ким Чен Ын подписал соответствующий указ 11 ноября.

Между тем 9 ноября Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

Договор был подписан лидерами двух стран 19 июня, когда Путин приезжал в Северную Корею с рабочей поездкой.

Тогда, комментируя положение о взаимной обороне в случае нападения, президент России указывал на заявления США и прочих государств НАТО о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, а также самолетов F16 и других видов вооружения и техники, которые могут быть использованы для нанесения ударов по российской территории.

Путин внес законопроект о ратификации Договора в Госдуму 14 октября. Договор имеет положения о взаимной обороне при условии нападения извне, а также подразумевает углубленное сотрудничество двух государств в сфере безопасности.