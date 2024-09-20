Лавров назвал выдумками заявления США о поставках Ираном и КНДР ракет России

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Заявления Вашингтона о поставках Ираном и КНДР ракет России являются выдумками, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе Sky News Arabia.

Информация о том, что Иран и КНДР якобы передали на территорию РФ ракеты малого радиуса действия, распространилась в СМИ в начале сентября. Эти сообщения через некоторое время опровергли в МИД Ирана.

"Если США выдумывают по десять небылиц в день, обвиняя нас во всех смертных грехах, это ничего не значит", – высказался Лавров.

В интервью для Sky News Arabia дипломат также заявил, что для Запада характерен "менталитет ребенка". За рубежом постоянно заявляют о том, что РФ только угрожает и говорит о "красных линиях", отметил министр. Однако страны Запада все чаще их нарушают, и ничего за этим не следует, добавил Лавров.