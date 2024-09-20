Лавров сравнил западных политиков с детьми

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Для западных политиков характерен "менталитет ребенка", поэтому они продолжают играть с эскалацией на Украине. Такое мнение Sky News Arabia высказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Видео с его комментарием доступно на YouTube-канале дипведомства.

За рубежом постоянно заявляют о том, что РФ только угрожает и говорит о "красных линиях", отметил министр. Однако страны Запада все чаще их нарушают, и ничего за этим не следует, добавил Лавров.

Кроме того, разрешение Киеву отправлять ракеты вглубь российских территорий приведет к прямому столкновению с НАТО, напомнил дипломат.

"Если речь пойдет о дальнобойных ракетных вооружениях, то всем понятно, что сами украинцы использовать их не смогут. Наведение на цель, данные со спутников, полетные задания – все это могут делать только специалисты той страны, которая это вооружение производит", – объяснил он.

По словам Лаврова, в США есть те, кто понимает реальное положение дел. В настоящее время Североатлантический альянс ведет гибридную войну руками украинцев, резюмировал министр.

Владимир Путин всегда остается аккуратным, когда речь идет об ответе на действия Запада, отметил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, у России есть авторитетные эксперты, которые обсуждают в том числе и жесткие варианты мер.

При этом США по итогам переговоров американского лидера Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не стали сообщать о снятии ограничений, которые позволили бы Украине использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России.

