Захарова: Столтенберг знает, к чему могут привести заявления о красных линиях

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не может не отдавать себе отчет о последствиях, когда говорит о возможном разрешении Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием Запада, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова передает сайт "Комсомольской правды".

По ее словам, такими заявлениями Столтенберг только доказывает собственную несамостоятельность.

"Всерьез говорить о нанесении ВСУ ударов вглубь РФ дальнобойными западными ракетами может лишь человек под давлением. Причем под таким сильным, что он произносит любую чушь", – сказала Захарова.

Она добавила, что генсек НАТО совершенно не думает о последствиях, и его слова это демонстрируют.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о попытках Альянса "до последнего" сохранить взаимодействие с российской стороной, возложив ответственность за потерю контакта на Москву. Столтенберг напомнил, как Россия и НАТО подписали основополагающий акт, сформировали соответствующий совет и вели совместную деятельность, в том числе по контролю за вооружениями.

Кроме того, он поделился историей личного успешного сотрудничества с РФ еще на момент его нахождения на должности премьера Норвегии. Сейчас же, по его словам, между сторонами нет возможностей для диалога, но "на определенном этапе" взаимодействие с Россией должно возобновиться.

