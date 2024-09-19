Генсек НАТО заявил о желании Альянса "до последнего" сохранить диалог с РФ

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о попытках Альянса "до последнего" сохранить взаимодействие с российской стороной, возложив ответственность за потерю контакта на Москву. Его слова передает РИА Новости.

Столтенберг напомнил, как РФ и НАТО подписали основополагающий акт, сформировали соответствующий совет и вели совместную деятельность, в том числе по контролю за вооружениями. Кроме того, он поделился историей личного успешного сотрудничества с РФ еще на момент его нахождения на должности премьера Норвегии.

"Даже в январе 2022 года, когда мы уже знали о готовящемся полномасштабном вторжении <…> мы все равно созвали Совет Россия-НАТО, чтобы попытаться предотвратить войну", – добавил он.

Сейчас же, по его словам, между сторонами нет возможностей для диалога, но "на определенном этапе" взаимодействие с Россией должно возобновиться.

Ранее Владимир Путин указывал на то, что НАТО не просто обсуждает вопрос возможного использования Киевом дальнобойного вооружения, но и принимает решение о вовлечении в конфликт на Украине. В случае принятия это будет означать прямое участие стран Альянса в конфликте, уточнил президент.

В свою очередь, лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен высказался за прекращение конфликта на Украине после заявлений Путина о вовлечении НАТО. По его мнению, российский лидер предостерегает страны Альянса от разрешения Киеву наносить удары по России из дальнобойного оружия, поскольку это будет расцениваться как прямой акт агрессии.

Он призвал Североатлантический альянс стремиться к завершению украинского конфликта и прекращению враждебных действий с РФ.

