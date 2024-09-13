Небензя заявил, что НАТО начнет прямую войну с РФ, разрешив Киеву бить вглубь России

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Страны НАТО развяжут прямую войну с Россией, если дадут Украине разрешение на использование дальнобойного оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постоянного представителя России в ООН Василия Небензи.

В ходе заседания Совбеза Небензя подчеркнул, что разрешение Киеву бить дальнобойным оружием вглубь РФ принципиальным образом изменит отношения России с западным лагерем.

"Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией. В этом случае мы, разумеется, будем вынуждены принимать соответствующие решения со всеми вытекающими из них для западных агрессоров последствиями", – заявил дипломат.

Небензя отметил, что в этом случае "отмазаться от ответственности и перевалить всю вину на Киев" у западных стран уже не получится.

Ранее американские СМИ писали о том, что решение бить ракетами вглубь РФ уже принято в Британии и совсем скоро может быть принято в США. При этом пока официальные лица стран отказываются объявлять о подобных мерах публично. В то же время газета Politico сообщила, что США и Британия могут разрешить удары по РФ дальнобойным оружием в ходе Генассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.