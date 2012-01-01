Bloomberg: решение бить ракетами вглубь РФ могут принять в США до конца сентября

Власти Великобритании разрешили бить дальнобойным оружием вглубь России, утверждают западные СМИ. В обсуждении этого вопроса также участвуют Соединенные Штаты, однако официальные лица стран пока отказываются объявлять о подобных мерах публично. Как на эти угрозы отреагировали в России и за рубежом, расскажет Москва 24.

Бить или не бить?

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Страны Запада давно ведут дискуссии вокруг разрешения Киеву бить западным оружием вглубь территории РФ. Однако до недавнего времени ведущие государства вроде США и Великобритании официально отказывались от подобной политики. Украина же продолжала настаивать на снятии ограничений.

10 сентября президент США Джо Байден подтвердил, что вопрос использования западных дальнобойных ракет по территории РФ прорабатывается. На следующий день американский госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыли в Киев, чтобы обсудить с Зеленским снятие ограничений. Первый во время пресс-конференции отметил, что Белый дом берет во внимание последствия такого решения.





Энтони Блинкен госсекретарь США Вы упомянули эскалацию – конечно, это один из факторов, которые мы всегда учитываем. Но определенно это не единственный фактор, и это не обязательно решающий фактор.

Там же Блинкен сообщил, что он и Лэмми передадут результаты переговоров лидерам США и Великобритании Джо Байдену и Киру Стармеру – главы государств обсудят их лично на встрече в Вашингтоне 13 сентября.

Однако еще до этого СМИ сообщили, что Лондон уже дал разрешение на удары вглубь РФ своими ракетами Storm Shadow, при этом не собирается озвучивать это публично. По словам собеседника The Guardian, поездки в Киев не было бы без положительного решения по этому вопросу. Сам Стармер по пути в Вашингтон сказал журналистам, что никакого разрешения на встрече с Байденом ждать не стоит.

Телеканал ABC, в свою очередь, отметил, что Зеленский уже передал Блинкену план возможного использования дальнобойного оружия по целям в РФ. В то же время газета Times утверждает, что Байден может позволить бить вглубь России британскими Storm Shadow и французскими ракетами Scalp, однако запретит применять американские ATACMS.

Но 12 сентября заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель сообщил CNN, что Штаты не готовы говорить о снятии ограничений и позиция властей по этому поводу не изменилась.





Ведант Патель заместитель официального представителя Госдепа США У меня нет объявления ни о какой политике, и я определенно не собираюсь спекулировать.

По данным агентства Bloomberg, итоговое решение вряд ли будет принято до конца сентября, когда в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня в рамках 79-й Генеральной ассамблеи ООН. Источники издания Politico заявили, что именно там США и Великобритания могут объявить об отмене всех ограничений.

К слову, на неделю высокого уровня должна приехать и российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщала ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Прямое участие НАТО"

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Киев уже наносит удары по российской территории, но когда речь идет об использовании западного дальнобойного оружия, это совершенно другая история. Об этом заявил Владимир Путин, комментируя дискуссии глав США и Великобритании.

Президент подчеркнул, что ВСУ самостоятельно не способны делать подобные атаки: во-первых, для этого необходимы спутники стран НАТО, во-вторых, полетные задания в ракетные системы способны вводить только военнослужащие государств альянса.





Владимир Путин президент РФ Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине.

"Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться", – заявил глава государства.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также отметил, что решения бить западным дальнобойным оружием по РФ приняты давно. Сейчас же это просто пытаются "красиво преподнести для публики", указал глава МИД.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, подчеркнул: США и их союзники, по сути, пытаются сами себе разрешить акты агрессии в отношении РФ. Это прямо доказывает, что под видом ВСУ на самом деле воюет Североатлантический альянс, заявил он.

"НАТО стало участником военных действий на Украине. Они ведут войну с нашей страной", – написал Володин в своем телеграм-канале.

На Западе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уже отказалась комментировать заявления Владимира Путина, лишь отметив, что Россия может прекратить конфликт в любой момент. При этом министр обороны ФРГ Борис Писториус не стал обсуждать переговоры США и Великобритании, но отметил, что страны Евросоюза сами решают, можно ли применять их оружие по РФ. Однако в немецком кабмине подчеркнули, что дискуссия точно не касается дальнобойных ракет Taurus местного производства – как и прежде, они Киеву поставляться не будут.

А вот американский миллиардер Илон Маск отметил, что разрешение Киеву бить вглубь России станет шагом в направлении третьей мировой войны. Также его обеспокоили слова Путина о роли НАТО в боевых действиях на Украине.





Илон Маск американский бизнесмен У меня плохое предчувствие по этому поводу.

Схожее с Маском мнение выразил в соцсети X еще один американский миллиардер – Дэвид Сакс.

"У русских есть много способов отомстить. Зачем мы идем на этот риск. Украина не является ни союзником по договору, ни жизненно важным интересом (США. – Прим. ред.). Сам Байден однажды предупредил, что это может привести к третьей мировой войне", – написал Сакс.

При этом в газете The Wall Street Journal вышел материал со ссылкой на американских чиновников, в котором сказано, что удары вглубь России не решат проблемы ВСУ. Собеседники издания назвали это "краткосрочной полумерой", а конфликт им кажется "бесконечным". Однако чиновники не исключают его обострения с учетом наличия у РФ ядерного оружия.