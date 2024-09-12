Маск предупредил об угрозе третьей мировой войны при разрешении ударов вглубь РФ

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Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на планы США якобы разрешить Украине бить вглубь территории России. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети X.



"Это, безусловно, шаг в этом направлении", – написал Маск.

Этими словами бизнесмен прокомментировал пост пользователя соцсети X о том, что третья мировая война якобы началась уже давно, а Запад отказывается признать это.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с Киевом возможность применения украинскими войсками дальнобойных ракет для ударов по территории РФ.

После этого в РФ пообещали ответить на возможное разрешение Украине бить вглубь РФ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что так западные страны хотят еще больше вовлечься в конфликт и продолжить бои до "последнего украинца.

