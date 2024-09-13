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Белый дом не стал комментировать слова Путина о роли НАТО в конфликте на Украине
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать слова Владимира Путина о том, что страны НАТО в данный момент решают, вовлекаться ли напрямую в конфликт на Украине или нет.
"Я не стану касаться гипотетических вопросов. Я не стану вдаваться во внутренние обсуждения политических вопросов", – приводит ТАСС слова Жан-Пьер.
Она в очередной раз заявила, что российская сторона может прекратить конфликт в любой момент.
Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день НАТО не просто обсуждает вопрос возможного использования Киевом дальнобойного вооружения, но и принимает решение о вовлечении в конфликт на Украине.
Глава государства также назвал подменой понятий обсуждения о разрешении Украине использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. По словам президента, украинские войска и так это делают с помощью БПЛА и других средств.
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