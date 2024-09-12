Госдеп: США продолжат предоставлять Украине экстраординарную военную помощь

12 сентября, 23:53Политика
Фото: depositphotos/etienjones
Соединенные Штаты будут продолжать предоставлять Украине экстраординарную военную, экономическую и демократическую помощь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя госдепартамента США Веданта Пателя.
Он добавил, что Вашингтон также будет делать все необходимое для еще большей интеграции Киева с Североатлантическим альянсом и Евросоюзом.
В Белом доме, в свою очередь, заявили, что США планируют обеспечить Киев всем необходимым для самозащиты.
"Мы сфокусированы на том, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для самозащиты и возврата ее территорий", – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Запад в фактическом отказе от ударов вглубь территории России дальнобойным оружием. Он также обсудил соответствующий вопрос с госсекретарем США Энтони Блинкеном, результаты их дискуссии последний передаст президенту США Джо Байдену.
При этом официально в Белом доме заявляли, что не поддерживают удары украинских войск вглубь территории РФ. Одновременно с этим Байден сообщил о проработке вопроса о том, чтобы дать Украине соответствующее разрешение.
Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении Украине использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. По словам президента, украинские силы и так это делают с помощью БПЛА и других средств.
Новости мира: Белый дом может изменить пакет военной помощи для Украины