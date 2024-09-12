Госдеп: США продолжат предоставлять Украине экстраординарную военную помощь

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Соединенные Штаты будут продолжать предоставлять Украине экстраординарную военную, экономическую и демократическую помощь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя госдепартамента США Веданта Пателя.

Он добавил, что Вашингтон также будет делать все необходимое для еще большей интеграции Киева с Североатлантическим альянсом и Евросоюзом.

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что США планируют обеспечить Киев всем необходимым для самозащиты.

"Мы сфокусированы на том, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для самозащиты и возврата ее территорий", – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Запад в фактическом отказе от ударов вглубь территории России дальнобойным оружием. Он также обсудил соответствующий вопрос с госсекретарем США Энтони Блинкеном, результаты их дискуссии последний передаст президенту США Джо Байдену.

При этом официально в Белом доме заявляли, что не поддерживают удары украинских войск вглубь территории РФ. Одновременно с этим Байден сообщил о проработке вопроса о том, чтобы дать Украине соответствующее разрешение.

Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении Украине использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. По словам президента, украинские силы и так это делают с помощью БПЛА и других средств.