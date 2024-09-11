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Байден заявил о проработке вопроса о разрешении Киеву наносить удары вглубь РФ
Фото: 123RF/palinchak
Американский президент Джо Байден заявил, что идет проработка вопроса о том, чтобы разрешить Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ. Об этом он сообщил журналистам.
"Мы работаем над этим прямо сейчас", – приводит РИА Новости слова Байдена.
Официально в Белом доме заявляют, что не поддерживают удары украинских войск вглубь территории РФ, несмотря на намерения Байдена обсудить с премьер-министром Великобритании Киром Стармером использование западного дальнобойного вооружения.
Тем не менее, по данным СМИ, разрешение на удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS будет озвучено госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Британии Дэвидом Лэмми в рамках их поездки в Киев 11 сентября.
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