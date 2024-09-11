Байден заявил о проработке вопроса о разрешении Киеву наносить удары вглубь РФ

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Американский президент Джо Байден заявил, что идет проработка вопроса о том, чтобы разрешить Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ. Об этом он сообщил журналистам.

"Мы работаем над этим прямо сейчас", – приводит РИА Новости слова Байдена.

Официально в Белом доме заявляют, что не поддерживают удары украинских войск вглубь территории РФ, несмотря на намерения Байдена обсудить с премьер-министром Великобритании Киром Стармером использование западного дальнобойного вооружения.

Тем не менее, по данным СМИ, разрешение на удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS будет озвучено госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Британии Дэвидом Лэмми в рамках их поездки в Киев 11 сентября.