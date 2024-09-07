Зеленский выразил надежду на одобрение его "плана победы" Байденом, Харрис и Трампом

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Ряд пунктов "плана победы" Украины в конфликте с Россией зависят от одобрения США, поэтому с ним могут ознакомиться действующий глава государства Джо Байден и кандидаты на этот пост Камала Харрис и Дональд Трамп, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе интервью итальянским СМИ.

"Надеюсь, что у меня будет возможность показать этот план Байдену и кандидатам в президенты США Харрис и Трампу и получить обратную связь. Мы хотим гарантий", – цитирует политика издание ANSA.

При этом вплоть до настоящего времени Украина не делилась подробностями своего плана с кем бы то ни было, отметил Зеленский. По его словам, первый контакт по данному вопросу состоится с Байденом.

Украинский лидер пояснил, что "речь идет о конкретном оборонном пакете". Его передача Украине "станет сильным сдерживающим фактором для России и позволит завершить войну на дипломатических условиях", заявил он. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что план имеет отношение к "важным глобальным вопросам".

При этом президент Украины так и не смог убедить союзников снять ограничения на удары по РФ, отметили ранее западные СМИ. По данным журналистов, Штаты не сообщали о каких-либо изменениях требований к использованию вооружений большей дальности.

