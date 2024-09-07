WP: Зеленский не смог убедить союзников снять ограничения на удары по РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский не смог убедить союзников снять ограничения на удары по РФ, пишет Washington Post.

По данным СМИ, прозвучавшее ранее обращение Зеленского к Западу не принесло прогресса, так как Штаты не сообщили о каких-либо изменениях ограничений на использование вооружений большей дальности.



Ранее в ходе заседания на американской базе Рамштайн в ФРГ Зеленский призвал игнорировать "красные линии" РФ и предоставить ему дальнобойные средства для ударов, в том числе, по России.

В свою очередь, Белый дом, отмечал, что не намерен разрешать Киеву использовать американское оружие для дальних ударов вглубь страны.

Позднее глава венгерского МИД Петер Сийярто осудил идею Зеленского, объяснив это попыткой опасной эскалации. Он отметил, что Будапешт предпочитает дипломатическое решение кризиса, поэтому остается единственной страной НАТО и ЕС, которая не поставляла и не будет поставлять Киеву оружие.

