Зеленский призвал Запад игнорировать "красные линии" РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал своих "союзников" игнорировать "красные линии" России, передает Reuters.

"Нам (Украине. – Прим. ред.) нужны эти дальнобойные средства не только на... территории Украины, но и на территории России", – сказал он в ходе заседания на американской базе Рамштайн в ФРГ.

Ранее сообщалось, что участники НАТО ведут обсуждение по поводу применения Киевом дальнобойных ракет для ударов вглубь территории РФ. При этом США все еще не планируют давать такого разрешения.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Вашингтон не шутить с российскими "красными линиями".

