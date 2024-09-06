Британия направит Киеву 650 ракет Martlet для поддержки ПВО

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Великобритания направит Киеву 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки ПВО. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны Великобритании сообщает РИА Новости.

"Великобритания направит 650 ракет LMM по контракту на 162 миллиона фунтов стерлингов для поддержки ПВО Украины", – указано в заявлении.

Из контракта следует, что первая партия ракет должна быть поставлена до конца этого года, а общая сумма контракта составит порядка 213 миллионов долларов. Кроме того, Минобороны Великобритании сообщило, что первые партии артиллерийских снарядов для Киева, о поставке которых объявлялось ранее, будут поступать на Украину также до конца этого года.

Официально о пакете помощи в виде ракет Martlet для Киева объявит министр обороны Великобритании Джон Хили 6 сентября на встрече союзников Украины на базе Рамштайн в Германии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед планируемой встречей заявлял, что страны Альянса ведут обсуждения по применению Киевом дальнобойных ракет по территории России. По его мнению, важным вопросом дискуссии для участников является возможность Украины достигать российских военных объектов.

