Союзники Украины в Рамштайне обсудят передачу Киеву средств ПВО и боеприпасов

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Союзники Украины 6 сентября проведут на американской авиабазе Рамштайн в Германии очередную встречу по вопросам оказания военной помощи Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

Союзники среди прочих вопросов намерены обсудить поставки Киеву средств противовоздушной обороны. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что партнеры на встрече должны добиться удовлетворения неотложных потребностей Украины, среди которых средства ПВО для отражения российских атак с помощью беспилотников и ракет.

Заседание контактной группы станет 24-м по счету.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед планируемой встречей заявлял, что страны Альянса ведут обсуждения по применению Киевом дальнобойных ракет по территории России. По его мнению, важным вопросом дискуссии для участников является возможность Украины достигать российских военных объектов.

