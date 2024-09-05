Столтенберг: страны НАТО обсуждают применение Киевом дальнобойных ракет по РФ

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Страны – участницы НАТО ведут обсуждения по применению Киевом дальнобойных ракет по территории России, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Об этом пишет агентство Reuters.

Важным вопросом дискуссии для участников является возможность Украины достигать российских военных объектов, подчеркнул Столтенберг. Он также напомнил, что у Киева есть на это право в рамках самообороны.

При этом он также высказался о вторжении ВСУ на территорию Курской области. По словам генсека Альянса, сейчас сложно сказать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем.

Ранее МИД РФ предупредил страны НАТО о незамедлительном и крайне болезненном ответе в случае новых террористических шагов Украины. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, политики ЕС теряют чувство реальности и абсолютно не задумываются о рисках дальнейшей опасной эскалации конфликта, даже в контексте собственных интересов.

В свою очередь, некоторые представители Альянса выразили опасения, что действия каждого члена организации в поддержку Украины "могут также повлиять на НАТО в целом". Поэтому там считают, что союзникам необходимо продолжать тесные консультации.