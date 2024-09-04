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Россия предупреждает страны НАТО о незамедлительном и крайне болезненном ответе в случае новых террористических шагов Украины. Об этом на полях Восточного экономического форума заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Они (политики ЕС. – Прим. ред.) теряют чувство реальности, абсолютно не задумываются о рисках дальнейшей опасной эскалации конфликта, даже в контексте собственных интересов", – цитирует ее ТАСС.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина разрушила свою экономику и превратилась в полигон для испытаний нового оружия Запада. По словам дипломата, из самой богатой из постсоветских республик страна попала в разряд одного из самых бедных государств бывшего Советского Союза. Кроме того, украинские власти выбрали режим эскалации, атаковав Курскую область, и сняли все вопросы о мирном решении конфликта, добавил Полянский.