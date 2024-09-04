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Киев применяет американское оружие для ударов по РФ. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает сайт "Аргументы и факты".

На местах происшествий находят обломки дальнобойных средств вооружения США, отметил пресс-секретарь российского лидера. По мнению политика, Украина не прекратит предпринимать попытки таких атак.

Песков считает, что Вашингтон, в свою очередь, все больше втягивается в конфликт, и предела этому нет.

"Это все учитывается нашей стороной", – резюмировал представитель Кремля.

До этого СМИ предположили, что украинские власти намерены предоставить США список целей на территории РФ, по которым Вооруженные силы Украины готовы ударить американским дальнобойным оружием. Между тем в Пентагоне заявляли, что у них нет доказательств нарушений запрета на нанесение таких ударов.

