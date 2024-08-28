Захарова обвинила США в планах разрешить ВСУ атаковать РФ западным оружием

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Соединенные Штаты Америки хотят разрешить Украине применять западное оружие для ударов по территории России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В администрации (президента Штатов Джо. – Прим. ред.) Байдена, очевидно, готовятся пойти на какие-то новые шаги навстречу", – цитирует дипломата RT.

На это, по словам Захаровой, намекает реплика координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, который объявил о переговорах Киева и Вашингтона о перспективах расширения зоны ударов украинской армии.

До этого СМИ предположили, что украинские власти намерены предоставить США список целей на территории РФ, по которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы ударить американским дальнобойным оружием. Между тем в Пентагоне заявляли, что у них нет доказательств нарушений запрета на нанесение таких ударов.

