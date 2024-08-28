Постпредство РФ при ООН: Украина стала полигоном для испытания оружия Запада

28 августа, 23:19Политика
Фото: ТАСС/picture-alliance/dpa/Michael Kappeler
Украина разрушила свою экономику и превратилась в полигон для испытаний нового оружия западных стран, а также утилизации старого. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза всемирной организации по Украине.
"Из самой богатой из постсоветских республик с внушительным промышленным потенциалом она почти сразу перекочевала в разряд одного из самых бедных государств бывшего СССР", – цитирует дипломата ТАСС.
Он также добавил, что власти Украины "сполна расплатятся" за атаку ВСУ на Курскую область. Этой операцией Киев выбрал режим эскалации и снял все вопросы о возможном мирном решении конфликта, подчеркнул Полянский.
С аналогичным заявлением выступили и в МИД РФ, заявив, что Россия не будет вести переговоры с Украиной после террористической атаки ВСУ на Курскую область. Там отметили, что украинские формирования и иностранные наемники расстреливают мирных граждан и волонтеров, бьют по гражданской инфраструктуре и журналистам, создают угрозы для объектов ядерной энергетики.
Сражения между российскими и украинскими бойцами в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).
По последним данным, украинские подразделения потеряли до 7 тысяч военнослужащих в ходе боев на территории Курской области, а также лишились 74 танков.
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