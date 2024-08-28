ВСУ потеряли до 7 тыс военных в ходе боев в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 7 тысяч военнослужащих в ходе боев на территории Курской области, заявило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, украинские формирования лишились 74 танков. Также потери ВСУ включают 35 боевых машин пехоты, 62 бронетранспортера, 460 боевых бронированных машин и 210 автомобилей.

Вместе с тем российские военные уничтожили 51 артиллерийское орудие и 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в числе которых было 4 РСЗО HIMARS и 1 MLRS.

Не подлежат восстановлению 5 установок зенитных ракетных комплексов и 10 станций радиоэлектронной борьбы, а также 2 РЛС контрбатарейной борьбы, 1 РЛС ПВО и 5 единиц инженерной техники. Так, украинские силы потеряли 2 инженерные машины разграждения и 1 установку разминирования УР-77.

В настоящее время российские войска продолжают операцию по уничтожению формирований ВСУ, подчеркнули в ведомстве.

Сражения между российскими и украинскими бойцами в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

За это время российские военнослужащие нанесли формированиям ВСУ в российском регионе серьезное поражение, заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.