ПВО сбила украинскую ракету в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили ракету ВСУ в небе над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Рано утром украинская ракета была сбита в небе над Курской областью системами ПВО. Благодарю наших защитников!" – написал Смирнов в своем телеграм-канале.

В регионе сохраняется режим ракетной опасности. Местных жителей призвали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Российские силы ПВО в ночь на 28 августа сбили в общей сложности 12 украинских беспилотников самолетного типа над территорией РФ: восемь дронов над Воронежской областью и еще четыре – над Ростовской областью.

В результате атаки БПЛА в Ростовской области, предварительно, никто не пострадал. Местные власти уточняют информацию о последствиях удара.

В Воронежской области после падения фрагментов дрона произошло возгорание около взрывоопасных объектов в Россошанском районе. Спустя некоторое время оперативным службам удалось потушить огонь, детонации не было.