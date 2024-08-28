Пожар вспыхнул около взрывоопасных объектов в Воронежской области после атаки БПЛА

Фото: 123RF/tayo76

Дежурные силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа в Россошанском районе Воронежской области. Падение фрагментов дрона вызвало возгорание около взрывоопасных объектов. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Оперативные службы временно эвакуировали жителей двух населенных пунктов, находящихся неподалеку. Для них развернули пункт временного размещения в районном центре.

В скором времени возгорание удалось ликвидировать местными силами, детонации не было. На данный момент обстановка стабилизировалась, и жители начинают возвращаться в свои дома. Никто не пострадал, разрушений также не выявлено.

В регионе сохраняется режим опасности атаки беспилотников.

Этой ночью атаке беспилотников также подверглась Ростовская область. Вражеские дроны были сбиты около 03:00 по московскому времени. Предварительно, пострадавших нет.

Кроме того, украинские БПЛА атаковали село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. В результате случившегося ранения получили три человека, в том числе глава района Александр Подольный.