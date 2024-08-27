27 августа, 07:17Происшествия
Силы ПВО уничтожили за ночь пять беспилотников над двумя регионами РФ
Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
Дежурные средства ПВО уничтожили в общей сумме пять украинских беспилотников самолетного типа над двумя российскими регионами в ночь на 27 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Три дрона были сбиты над Белгородской областью, оставшиеся два – над Курской областью.
В результате воздушных атак ВСУ в Курске никто не пострадал. Тем не менее зафиксированы несколько незначительных повреждений, в том числе произошло возгорание на дачном участке.
В Белгородской области атаке украинских войск подверглись села Репяховка и Косилово. Пять мирных жителей получили ранения, им оказывается необходимая помощь.
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