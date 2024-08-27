27 августа, 06:48Происшествия
Силы ПВО отразили атаки украинских беспилотников в Курске
Фото: Министерство обороны РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки украинских беспилотников в Курске. Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак в своем телеграм-канале.
В результате произошедшего никто не пострадал. Имеется несколько незначительных повреждений, в том числе произошло возгорание на дачном участке. Оперативные службы отработали на месте происшествия. Окружные администрации проведут подомовой обход.
Глава города напомнил местным жителям, что не следует приближаться к обломкам беспилотников, так как они еще могут нанести вред. Лучше сообщить о находке по телефону 112.
Вечером 26 августа силы ПВО уничтожили четыре ракеты ВСУ над территорией Курской области. Уточнялось, что украинскими войсками были выпущены тактические ракеты "Точка-У".
Воздушным атакам ВСУ также подверглись села Репяховка и Косилово в Белгородской области. В результате прилетов БПЛА ранения получили пять человек.
Средства ПВО уничтожили украинские БПЛА над Черным морем и Курской областью