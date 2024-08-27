Силы ПВО отразили атаки украинских беспилотников в Курске

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки украинских беспилотников в Курске. Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак в своем телеграм-канале.

В результате произошедшего никто не пострадал. Имеется несколько незначительных повреждений, в том числе произошло возгорание на дачном участке. Оперативные службы отработали на месте происшествия. Окружные администрации проведут подомовой обход.

Глава города напомнил местным жителям, что не следует приближаться к обломкам беспилотников, так как они еще могут нанести вред. Лучше сообщить о находке по телефону 112.

Вечером 26 августа силы ПВО уничтожили четыре ракеты ВСУ над территорией Курской области. Уточнялось, что украинскими войсками были выпущены тактические ракеты "Точка-У".

Воздушным атакам ВСУ также подверглись села Репяховка и Косилово в Белгородской области. В результате прилетов БПЛА ранения получили пять человек.

