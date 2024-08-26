В Сети появились видео из пострадавших от атаки БПЛА квартир в ЖК в Саратове

Видео: телеграм-канал Baza

В Сети появились видео из квартир саратовского ЖК "Волга Скай", который подвергся атаке беспилотников.

По некоторым данным, от БПЛА сильно пострадали три квартиры. Судя по кадрам, в одной из квартир жилой высотки выбило окна. Кроме того, в гостиной обрушилась гардина, а в спальне обломки после удара полетели на кровать.



Видео: телеграм-канал Shot

Средства ПВО ликвидировали несколько беспилотников в Саратовской области утром 26 августа. Тем не менее были зафиксированы попадания обломков дронов в жилые дома в Саратове и Энгельсе.

В результате атаки БПЛА в Саратове пострадали четыре человека. Одну женщину в тяжелом состоянии доставили в одно из лечебных учреждений Саратова. Еще троим пострадавшим помощь оказали на месте.

В Энгельсе поврежден многоэтажный дом на улице Пушкина. При этом пострадавших нет. Всех жильцов на время обследования здания специалистами эвакуировали.

Глава Саратовской области Роман Бусаргин поручил министерству финансов региона предусмотреть выделение денежных средств на предоставление жителям компенсаций ущерба по домам и автомобилям.

