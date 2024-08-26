26 августа, 07:34Происшествия
Мирные жители не пострадали при атаке БПЛА в Энгельсе
Фото: телеграм-канал "Роман Бусаргин"
Никто не пострадал в результате атаки беспилотников в Энгельсе Саратовской области. Вместе с тем есть повреждение многоэтажного дома на улице Пушкина, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
На месте работают экстренные службы и спасатели, специалисты эвакуировали всех жильцов дома, после чего начали обследовать здание.
"Проговорили с жителями, что вся необходимая помощь будет оказана. В постоянном режиме на месте будут дежурить представители местной администрации, чтобы оперативно решать все вопросы. В случае необходимости будет предоставляться размещение", – добавил Бусаргин.
Выбитые после атаки стекла попали на парковку около дома. В ближайшее время будет оценена степень повреждения автомобилей для выплаты компенсаций.
Несколько беспилотников были уничтожены силами ПВО в Саратовской области утром 26 августа. Власти региона сообщили о попаданиях обломков дронов в жилые дома в Саратове и Энгельсе.
К примеру, в Саратове частичные повреждения получил жилой комплекс на Предмостовой площади. Всего при атаке БПЛА на город пострадали четыре человека: одну женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, еще троим раненым помощь оказали на месте.
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