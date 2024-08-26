Два человека пострадали при атаке дронов на автомобиль в Белгородской области

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Два FPV-дрона атаковали легковой автомобиль на участке трассы Красная Яруга – Вязовое в Белгородской области. В результате двое мирных жителей получили ранения: мужчина и 17-летняя девушка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Пострадавшим с минно-взрывными травмами, сотрясением головного мозга и осколочными ранениями оказали первую помощь в ближайшей больнице. Для дальнейшего лечения девушку доставляют в детскую областную клиническую больницу, а мужчину – в горбольницу № 2 Белгорода.

Легковой автомобиль в результате воздушной атаки полностью сгорел.

Восемь человек находятся в тяжелом состоянии после обстрела ВСУ поселка Ракитное Белгородской области. Так, трое детей находятся в состоянии средней степени тяжести, а еще двоим помощь оказали на месте, их отпустили на амбулаторное лечение.

Еще одна воздушная атака украинских войск произошла в запорожском селе Владовка, в результате нее двое человек получили различные ранения. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывают необходимую медпомощь.