Восемь человек находятся в тяжелом состоянии после обстрела ВСУ поселка под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Восемь человек находятся в тяжелом состоянии после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Ракитное Белгородской области, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

Трое детей находятся в состоянии средней степени тяжести, а еще двоим помощь оказана на месте, их отпустили на амбулаторное лечение.

"По каждому пациенту проведены телемедицинские консультации с федеральными центрами, все лечение согласовано, на данный момент перевод не требуется", – написал он в своем телеграм-канале.

ВСУ атаковали Ракитное в ночь на 25 августа. В результате обстрела погибли пять мирных жителей, а число пострадавших составило 13 человек. Глава региона Вячеслав Гладков выразил соболезнования близким погибших и пообещал оказать им поддержку.

