Два человека пострадали в результате удара ВСУ в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Два человека пострадали при ударе ВСУ по запорожскому селу Владовка. Глава региона Евгений Балицкий рассказал о вражеской атаке.

"С ранениями разной степени тяжести два жителя Черниговки доставлены в медицинское учреждение, им оказывается помощь", – говорится в его официальном телеграм-канале.

В настоящее время место происшествия осматривают оперативники, добавил Балицкий.

Ранее ВСУ нанесли удар по автобусу в Лисичанске, в результате чего погибли три человека. При атаке ранения получил как минимум 31 человек, включая 12-летнего ребенка.

Для эвакуации пострадавших привлекли около 10 бригад скорой помощи. При этом, помимо местных медиков, на место выезжали специалисты из Северодонецка, Первомайска и других районов ЛНР.

