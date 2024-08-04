Женщина погибла в результате удара беспилотника ВСУ по дому в Шебекине

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Женщина погибла в результате атаки украинских БПЛА по многоквартирному дому в Шебекино. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, женщина скончалась на месте происшествия от полученных ранений еще до прибытия врачей. В связи с этим Гладков принес свои искренние соболезнования родственникам погибшей.

Также из-за атаки дронов ВСУ оказались повреждены стекла и внутренняя отделка в квартирах двух домов. Кроме того, еще два украинских беспилотника обстреляли два частных дома, кровля которых загорелась. Сейчас пожар потушили. На этих объектах помимо этого посечен фасад и заборы.

В Белгородском районе в селе Салтыково FPV-дроном была нанесена атака по автобусу сельскохозяйственного предприятия. Водитель и пассажиры не пострадали, а сам автобус не был поврежден. В селе Петровка, в свою очередь, дрон обстрелял машину, которая затем сгорела.

Силы ПВО РФ в ночь с 3 на 4 августа ликвидировали два дрона ВСУ над Белгородской областью. Таким образом, по информации Минобороны России, удалось пресечь попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам, расположенным на территории РФ.

Ранее женщина пострадала в результате сброса взрывного устройства на жилой дом с украинского дрона в Курской области. Ее доставили в Суджанскую районную больницу, где оказали медицинскую помощь. До этого житель ДНР пострадал после сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника.

