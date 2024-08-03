Один человек пострадал после атаки БПЛА на жилой дом в Орловской области

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Один человек пострадал в результате атаки двух беспилотников на жилой доме в микрорайоне Болховский в Орле, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

По его словам, ночью сразу 17 украинских дронов были сбиты над регионом. Еще два БПЛА попали в жилой дом в микрорайоне Болховский.

"Один человек обратился в больницу, на месте происшествия продолжаются оперативные мероприятия", – сказал он.

Восстановлением многоэтажного жилого дома займется компания-застройщик.

За ночь российские средства ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников над Ростовской областью, 8 – над Курской, 9 – над Белгородской, 17 – над Орловской, 2 – над Рязанской областями и по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Кубанью.

Ранее часть города Шебекино осталась без света, так как в результате обстрела была повреждена линия электропередачи. Также в результате атаки ВСУ загорелся многоэтажный дом.

При этом до этого село Устинка и город Шебекино Белгородской области подверглись атакам с воздуха со стороны ВСУ, в результате чего был госпитализирован с контузией и осколочными ранениями головы и плеча водитель автомобиля, которого атаковал дрон-камикадзе, а также 87-летняя женщина вместе с другим местным жителем. Последние пострадали из-за прямого попадания снаряда в один из частных домов, который впоследствии воспламенился.

