Два беспилотника уничтожены над Брянской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО России уничтожили два беспилотника самолетного типа над Севским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Богомаз подчеркнул, что в результате ЧП никто не пострадал. Кроме того, нет разрушений. По словам губернатора, оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

Ранее стало известно, что силы ПВО уничтожили в ночь на 22 июля 75 беспилотников над регионами РФ. Большая часть дронов была уничтожена над Ростовской областью – 47 беспилотников. Восемь БПЛА были сбиты над Краснодарским краем, 17 дронов – над акваториями Черного и Азовского морей. Кроме того, по одному беспилотнику было уничтожено в Белгородской, Воронежской и Смоленской областях.