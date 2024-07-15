Духовная делегация Татарстана попала под обстрел в зоне СВО

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Духовная делегация Татарстана во главе с муфтием Камилем Самигуллиным попала под обстрел в зоне проведения СВО, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Духовного управления мусульман республики.

В состав делегации вошли имам-мухтасиб Ютазинского района республики Марат Марданшин и сотрудник отдела Казанской епархии по взаимодействию с Вооруженными силами протоиерей Андрей Зиньков.

Несмотря на украинские удары снарядами и беспилотниками на протяжении всего пути, духовная делегация смогла добраться до трех военных частей, сказано в сообщении.

Камиль хазрат вместе с Маратом хазратом и отцом Андреем встретились с солдатами из республики и других регионов России, ответили на их вопросы, рассказали проповеди и познакомилась с условиями их пребывания, проживания и службы.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ЮНЕСКО, ООН, ОБСЕ, а также в международный комитет защиты журналистов из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на съемочную группу НТВ в ДНР.

Об обстреле сотрудников НТВ в донецкой Горловке со стороны киевского режима стало известно 13 июня. В результате атаки пострадал Алексей Ивлиев. Также при обстреле погибли оператор Валерий Кожин и офицер сопровождения.

