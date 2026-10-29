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29 октября, 15:15

Политика

Нидерландский корабль станет флагманом военно-морской группы НАТО

Фото: depositphotos/shmeljov​

Корабль боевого обеспечения ВМС Нидерландов Den Helder 31 октября выйдет в море и возглавит 1-ю постоянную военно-морскую группу НАТО. Об этом сообщило министерство обороны королевства.

Соединение будет патрулировать Северное и Балтийское моря, а также Атлантический океан в границах зоны действия Североатлантического договора. В числе его задач – защита критически важной подводной инфраструктуры Альянса, включая кабели передачи данных и газопроводы, а также противодействие якобы существующей "российской угрозе" в северных водах.

На борту Den Helder разместится французский штаб, который командует группой. В состав соединения также войдут три французских военных корабля и по одному кораблю от ВМС Дании, Канады, Португалии и ФРГ. Помимо роли флагмана, Den Helder будет снабжать другие суда группы топливом, боеприпасами, продовольствием и водой.

Участники соединения проведут совместные учения для поддержания боеготовности и отработки взаимодействия. Согласно текущим планам, корабль вернется в порт базирования Ден-Хелдер примерно через два месяца.

Ранее Еврокомиссия представила новую арктическую стратегию Евросоюза, в которой впервые за более чем 30 лет главный акцент сделан на военном строительстве. В стратегии, в частности, упоминается повышение боеготовности ЕС, защита критической инфраструктуры, расширение возможностей объединения для действий в Арктике, а также расширение европейского ледокольного флота.

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