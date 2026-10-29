В Польше задержали школьницу, готовившую убийство учителей

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В Куявско-Поморском воеводстве Польши полицейские задержали 17-летнюю девушку, которую подозревают в подготовке убийства двух школьных учительниц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

По информации прокуратуры, ранее девушка не попадала в поле зрения полиции.

Подростку предъявили обвинения. Суд отправил ее под арест на три месяца.

Ранее в Польше полицейские застрелили 41-летнего мужчину, передвигавшегося по улице с ножом. Инцидент произошел в Новом Сонче Малопольского воеводства. Правоохранители, прибыв на место, приказали мужчине выбросить нож, однако он не реагировал на их требования.

После применения электрошокера мужчина стал двигаться в сторону одного из полицейских, и тогда другой сотрудник выстрелил из табельного оружия.