Скончалась сценарист "Союзмультфильма" Жанна Витензон

Фото: телеграм-канал "Союз кинематографистов РФ"

Сценарист мультфильмов Жанна Витензон ушла из жизни в возрасте 96 лет. Об этом сообщили в телеграм-канале Союза кинематографистов России.

Витензон родилась 26 апреля 1929 года в Витебске, а уже через год вместе с семьей переехала в Москву. В 1952-м стала выпускницей филологического факультета МГУ.

Она была одной из наиболее известных сценаристок советских мультфильмов в 1960–1980-х годах. В частности, сценарии Витензон воплощали студии "Союзмультфильм", "Узбекфильм", "Киевнаучфильм", "Мульттелефильм" (ТО "Экран"), "Беларусьфильм".

Сценарист известна такими работами, как "В яранге горит огонь" 1956 года, "Золотые колосья" 1958 года, "Варежка" 1967 года, "Девочка и слон" 1969 года, "Катерок", а также "Мальчик и облако" 1970 года. Кроме того, она написала сценарии к картинам "Играй, моя дудочка" и "Олешка белые рожки" 1974 года. Вместе с тем в числе ее творений – "Легенда о старом маяке" и "Просто так" 1976 года.

