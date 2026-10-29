Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 15:31

Культура

Скончалась сценарист "Союзмультфильма" Жанна Витензон

Фото: телеграм-канал "Союз кинематографистов РФ"

Сценарист мультфильмов Жанна Витензон ушла из жизни в возрасте 96 лет. Об этом сообщили в телеграм-канале Союза кинематографистов России.

Витензон родилась 26 апреля 1929 года в Витебске, а уже через год вместе с семьей переехала в Москву. В 1952-м стала выпускницей филологического факультета МГУ.

Она была одной из наиболее известных сценаристок советских мультфильмов в 1960–1980-х годах. В частности, сценарии Витензон воплощали студии "Союзмультфильм", "Узбекфильм", "Киевнаучфильм", "Мульттелефильм" (ТО "Экран"), "Беларусьфильм".

Сценарист известна такими работами, как "В яранге горит огонь" 1956 года, "Золотые колосья" 1958 года, "Варежка" 1967 года, "Девочка и слон" 1969 года, "Катерок", а также "Мальчик и облако" 1970 года. Кроме того, она написала сценарии к картинам "Играй, моя дудочка" и "Олешка белые рожки" 1974 года. Вместе с тем в числе ее творений – "Легенда о старом маяке" и "Просто так" 1976 года.

Читайте также


культура

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика