Сапфир Романовых выставят на торги в Швейцарии

Фото: sothebys.com

Необработанный цейлонский сапфир весом 197,80 карата, принадлежавший династии Романовых, выставят на аукционе Sotheby's. Его оценили в сумму до 1,73 миллиона евро (около 160 миллионов рублей), сообщил телеканал ITV со ссылкой на пресс-службу аукционного дома.

Торги Royal and Noble Jewels пройдут 11 ноября в Женеве. Сапфир называют одним из самых значимых сохранившихся камней, связанных с российским императорским двором: его принадлежность династии подтверждена документально.

Вдовствующая императрица Мария Феодоровна носила сапфир на балу в Зимнем дворце в 1903 году. Это торжество считается последним большим праздником имперской России. После революции камень попал в распродажу имущества, которую устроила новая власть. Позже им владела оперная певица Ганна Вальска, а затем он оказался у Cartier.

Успех продаж коллекции Royal&Noble Jewels от Sotheby's, по словам председателя ювелирного отдела в Европе и на Ближнем Востоке Андреса Уайта Корреала, демонстрирует постоянный интерес коллекционеров к украшениям, сочетающим редкие камни, мастерство и историю.

Еще один лот – тиара Cartier с черным опалом Девоншира, оцениваемая до 1,15 миллиона евро (около 106,5 миллиона рублей). Ее, вероятно, заказали к коронации Георга VI в 1937 году, а позднее в ней появилась на коронации Елизаветы II в 1953 году Мэри Кавендиш, герцогиня Девонширская.

Публично тиару последний раз надевала режиссер Эмеральд Феннел на лондонской премьере фильма "Грозовой перевал".

Среди других лотов – кольцо с сапфиром, изумрудом и бриллиантами, принадлежавшее светской даме Кэтрин, леди Уолстон. Его оценка – до 524 тысяч евро (около 48,5 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в ноябре в Нью-Йорке представят на торгах четыре работы художника Пабло Пикассо, созданные в последние 20 лет его жизни. Самым дорогим лотом станет картина "Обнаженные женщина и мужчина с флажком".