Захарова: атака ВСУ на журналистов в Горловке была целенаправленной

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Атака на журналистов НТВ в Горловке была целенаправленной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"Они находились при исполнении своего служебного долга, профессиональных обязанностей", – цитирует ее ТАСС.

Представитель дипломатического ведомства подчеркнула, что, по предварительным данным, из-за обстрела и сброса боеприпаса с БПЛА корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, оператор Валерий Кожин и сотрудник из их сопровождения получили тяжелые ранения.

"За их жизни прямо сейчас борются врачи", – рассказала Захарова.

Москва призывает ООН не просто дать адекватную реакцию, а осудить действия Киева, добавила представитель МИД РФ.

Инцидент случился 13 июня в поселке Гольмовском в ДНР. Журналистов и сотрудника сопровождения доставили в больницу в тяжелом состоянии. По последним данным, Ивлиеву и Кожину проводят врачебные операции.

