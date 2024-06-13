Оператор НТВ Валерий Кожин погиб после обстрела ВСУ Горловки

Фото: facebook.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Валерий Кожин

Оператор телеканала НТВ Валерий Кожин, который пострадал при обстреле ВСУ Горловки в ДНР, скончался. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в телеграм-канале.

По данным НТВ, врачи пытались спасти Кожина в течение нескольких часов, однако его ранения оказались несовместимы с жизнью.

В НТВ также сообщили, что раненый корреспондент Алексей Ивлиев прооперирован. В настоящее время его состояние стабильно, угрозы жизни нет.

Об обстреле Горловки со стороны ВСУ стало известно 13 июня. В результате атаки пострадали Ивлиев и Кожин. Также ранения получил офицер сопровождения. В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что журналисты получили минно-взрывные травмы и медики делали все возможное для стабилизации их состояния.