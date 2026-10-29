BFMTV: движение "желтых жилетов" анонсировало акцию с кастрюлями у парламента Франции

29 октября, 15:19В мире
Фото: ТАСС/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
Движение "желтых жилетов" собирается выйти с протестом к зданию Национального собрания Франции – нижней палаты парламента. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на заявление координационного комитета объединения.
Акцию хотят провести в пятницу, 30 октября, с 18:00 до 21:00 по местному времени (с 20:00 до 23:00 по московскому времени). Заявка на ее проведение уже направлена в префектуру, уточняет телеканал.
Протест планируется с использованием кастрюль. Полицейское управление предложило в качестве площадки площадь у Дома инвалидов, однако активисты от этого варианта отказались.
В конце сентября в регионе Иль-де-Франс прошли демонстрации учащихся, которые позже затронули всю Францию. Школьники, студенты и преподаватели затронули тему проблем в системе образования страны, включая напряженное расписание и нехватку педагогов.
Через некоторое время начались новые столкновения на фоне роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. Демонстранты разбивали окна, бросали дымовые шашки и грабили магазины. Полиция применяла слезоточивый газ.
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню поручал ввести частичный комендантский час в некоторых городах, также его вводили на площади Республики.
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