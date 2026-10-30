Роскачество: нерегулярное закаливание может навредить иммунитету

Фото: depositphotos/STARSsoft

Закаливание холодом помогает укреплять иммунитет, улучшать кровообращение и снижать стресс, однако, чтобы добиться положительного эффекта, необходимо соблюдать системность и рекомендации врача. В противном же случае такая практика может нанести серьезный вред иммунной системе, сообщает RT со ссылкой на Роскачество.

Начинать следует с обтираний губкой или полотенцем, делая их не дольше пяти минут и постепенно снижая температуру воды с 20 до 16 градусов. Следующий этап – ходьба по воде. Ее продолжительность должна составлять от трех до 20 минут в день.

Эксперты отмечают, что время ходьбы постепенно увеличивают, а уровень воды поднимают до колен. После полутора-двух месяцев обтираний прохладной водой допустимо переходить к обливанию.

"Начните обливаться водой температурой около 35 градусов, затем постепенно снижайте ее на 1 градус, пока не дойдете до 15 градусов. Первыми обливайте кисти рук и плечи", – советуют в Роскачестве.

Через неделю можно перейти к ногам, а через 2–3 недели, ориентируясь на самочувствие, заняться обливанием всего тела. Самым эффективным методом эксперты называют холодный душ.

Температуру воды нужно установить на уровне 30–35 градусов, а начинать процедуру с 30 секунд. Пользу усиливает контрастный душ: в течение трех минут следует два-три раза чередовать 40-градусную воду с 15-градусной. Начинать нужно с одной минуты.

Холод уменьшает воспаление, улучшает кровообращение, укрепляет иммунитет и ускоряет метаболизм. Процедуры также уменьшают тревожность и стресс, поднимают настроение, усиливают кровоток в мозге и улучшают сон. Интенсивность и длительность сеансов должны расти постепенно, а сами процедуры быть регулярными, без пауз дольше двух дней.

Кроме того, холодотерапия противопоказана при повышенной нервной возбудимости, сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях мочеполовой системы и онкологии.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что холодовая температурная крапивница отличается от обморожения тем, что симптомы проявляются регулярно. По его словам, из-за аллергии на холод появляются покраснения, волдыри, отек и зуд. Причем реакция развивается и на слизистых дыхательных путей, что может привести к их закупорке.

Врач добавил, что еще одним проявлением аллергической реакции являются покраснения и волдыри на руках, если человек помыл их в холодной воде. Однако обычно аллергия начинает негативным образом сказываться при температуре минус 5 и ниже.