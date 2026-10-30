В Орловской области дочь насмерть ошпарила кипятком спящего отца

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Жительница Орловской области облила спящего отца кипятком после ссоры. Пожилой мужчина умер в больнице от ожогов, сообщили в региональном управлении СК.

По данным ведомства, женщина находилась в доме вместе с престарелым отцом в деревне Ямская Слобода Новосильского района. После ссоры она дождалась, пока мужчина заснет, набрала кипяток и вылила на него.

Обвиняемую допросили, она созналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. По ходатайству следователя суд постановил заключить женщину под стражу.

Ранее в США 76-летняя Грейс Эдж застрелила бывшего супруга и его 40-летнюю возлюбленную. Брак распался около 10 лет назад, но Эдж и ее экс-супруг периодически снова сходились. Узнав, что мужчина состоит в отношениях с женщиной значительно моложе, Грейс приревновала его и решилась на убийство.